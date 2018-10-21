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Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
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 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

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 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

16:50   21 Октября 2018
Россия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Власти Северной Осетии собрали правительственную комиссию для расследования причин пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе.

Премьер-министр республики Таймураз Тускаев объяснил, что в комиссию войдут специалисты и общественные представители. Основная цель — «вскрыть истинные причины, которые привели к пожару в цехе основного производства». Он подчеркнул, что деятельность организации будет прозрачной.

Директор завода Игорь Ходыко указал, что после анализа в отношении должностных лиц будут сделаны выводы.

В ночь на 21 октября около трех часов ночи в электролитном цеху «Электроцинка» начался пожар. При тушении погиб пожарный, трое сотрудников службы пострадали. Рабочих ночной смены эвакуировали. Площадь пожара возросла до четырех с половиной тысяч квадратных метров. Следственный комитет  инициировал доследственную проверку завода. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано.

«Электроцинк» — ведущее предприятие цветной металлургии России. Оно самое крупное на территории Северной Осетии. Территория насчитывает 70,2 гектара.

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Автор: Анна Манц
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