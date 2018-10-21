Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Власти Северной Осетии собрали правительственную комиссию для расследования причин пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе.

Премьер-министр республики Таймураз Тускаев объяснил, что в комиссию войдут специалисты и общественные представители. Основная цель — «вскрыть истинные причины, которые привели к пожару в цехе основного производства». Он подчеркнул, что деятельность организации будет прозрачной.

Директор завода Игорь Ходыко указал, что после анализа в отношении должностных лиц будут сделаны выводы.

В ночь на 21 октября около трех часов ночи в электролитном цеху «Электроцинка» начался пожар. При тушении погиб пожарный, трое сотрудников службы пострадали. Рабочих ночной смены эвакуировали. Площадь пожара возросла до четырех с половиной тысяч квадратных метров. Следственный комитет инициировал доследственную проверку завода. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано.

«Электроцинк» — ведущее предприятие цветной металлургии России. Оно самое крупное на территории Северной Осетии. Территория насчитывает 70,2 гектара.