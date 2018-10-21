Трамп назвал лживой версию Эр-Рияда о смерти Хашкаджи

Официальная версия властей Саудовской Аравии о причинах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи содержит ложь и обман.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Washington Post.

Ранее в Эр-Рияде заявил, что Хашкаджи, который 2 октября скончался на территории саудовского консульства в Стамбуле, умер от сердечного приступа.

Дональд Трамп, который накануне назвал это заявление заслуживающим доверия, на этот раз, отвечая на вопрос журналиста о его мнении по данному поводу, заявил:

«Очевидно, был обман, и была ложь».

При этом президент США отметил, что Саудовская Аравия остается «потрясающим союзником» и предположил, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не отдавал разведке страны приказ убивать журналиста и не несет ответственности за преступление.

По словам Трампа, он был бы рад, если бы оказалось, что Мухаммед бен Сальман не виноват.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, писавший для издания The Washington Post и известный своей критикой политики Эр-Рияда, попал после того, как 2 октября зашел в Генконсульство СА в Стамбуле для оформления документов. Турецкая сторона заявила, что журналиста пытали, а затем убили и расчленили в генконсульстве его страны.