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 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

16:32   21 Октября 2018
Весь мир

МИД Германии осудил решение Трампа выйти из договора о РСМД

МИД Германии осудил решение Трампа выйти из договора о РСМД

Внешнеполитическое ведомство ФРГ намерено и дальше поддерживать работу по ядерному разоружению.

Решение главы США Дональда Трампа, который переложил ответственность за последствия действий Вашингтона на Москву, о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) осудили в Германии. 

Дипломаты признали, что их разочаровали столь необдуманные шаги со стороны США.

«Инициатива главы США Дональда Трампа выйти из Договора о РСМД вызвало разочарование в Германии. Берлин сохраняет приверженность миссии по ядерному разоружению. В свою очередь Россия должна продолжить соблюдать взятые на себя обязанности», — написал госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.

Он добавил, что в таких условиях первостепенной обязанностью Европы является мировая безопасность. Аннен призвал Евросоюз принять меры и предупредить возможную модернизацию ракет средней дальности. 

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Автор: Екатерина Розина
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