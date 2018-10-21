МИД Германии осудил решение Трампа выйти из договора о РСМД

Внешнеполитическое ведомство ФРГ намерено и дальше поддерживать работу по ядерному разоружению.

Решение главы США Дональда Трампа, который переложил ответственность за последствия действий Вашингтона на Москву, о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) осудили в Германии.

Дипломаты признали, что их разочаровали столь необдуманные шаги со стороны США.

«Инициатива главы США Дональда Трампа выйти из Договора о РСМД вызвало разочарование в Германии. Берлин сохраняет приверженность миссии по ядерному разоружению. В свою очередь Россия должна продолжить соблюдать взятые на себя обязанности», — написал госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен.

Он добавил, что в таких условиях первостепенной обязанностью Европы является мировая безопасность. Аннен призвал Евросоюз принять меры и предупредить возможную модернизацию ракет средней дальности.