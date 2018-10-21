Власти Афганистана арестовали 60 человек из-за вмешательства в выборы

В Афганистане арестовали 44 сотрудников полиции и 16 государственных служащих по обвинению во вмешательстве в выборы в Народную палату Национальной ассамблеи, которые прошли 20 октября.

Об этом сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Нозрат Рахими.

20 октября афганцы избирали членов нижней палаты высшего законодательного органа страны и чиновников в местные органы власти. Согласно данным Независимой избирательной комиссии, в голосовании приняло участие более трех миллионов человек, в списках заявлено почти девять миллионов. В гонке за 249 мест Народной палаты участвовало 2,7 тысяч кандидатов.