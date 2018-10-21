Мы в соц.сетях:
СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву

 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву

 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

16:26   21 Октября 2018
Весь мир

Власти Афганистана арестовали 60 человек из-за вмешательства в выборы

Власти Афганистана арестовали 60 человек из-за вмешательства в выборы

В Афганистане арестовали 44 сотрудников полиции и 16 государственных служащих по обвинению во вмешательстве в выборы в Народную палату Национальной ассамблеи, которые прошли 20 октября.

Об этом сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Нозрат Рахими.

20 октября афганцы избирали членов нижней палаты высшего законодательного органа страны и чиновников в местные органы власти. Согласно данным Независимой избирательной комиссии, в голосовании приняло участие более трех миллионов человек, в списках заявлено почти девять миллионов. В гонке за 249 мест Народной палаты участвовало 2,7 тысяч кандидатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#арест #выборы #афганистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...