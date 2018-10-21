МИД ФРГ назвал катастрофическими слова Трампа о ДРСМД

Германия, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о планах по выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), продолжит работы по ядерному разоружению.

Об этом в воскресенье в сети микроблогов Twitter написал государственный министр в МИД в Федеративной республике Германия Нильс Аннен.

«Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД. Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением», - подчеркнул при этом политик.

Также Аннен отметил, что России также необходимо продолжать соблюдать взятые на себя в рамках договора обязательства.

В то же время, военный эксперт оппозиционной Левой партии Александр Ной высказал мнение, что выход США из Договора по ракетам средней и малой дальности повышает угрозу ядерного конфликта и ФРГ ни в коем случае нельзя соглашаться на предложение Вашингтона разместить на своей территории ракеты малой и средней дальности, если такое предложение поступит.

А эксперт по обороне парламентской фракции «Зеленых», комментируя заявление Трампа о выходе из договоры, заявила, что американскомцу лидеру, похоже, все равно, что он с его односторонними национальными вопросами оставит после себя лишь груду обломков.