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 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

16:04   21 Октября 2018
Весь мир

МИД ФРГ назвал катастрофическими слова Трампа о ДРСМД

МИД ФРГ назвал катастрофическими слова Трампа о ДРСМД

Германия, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о планах по выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), продолжит работы по ядерному разоружению.

Об этом в воскресенье в сети микроблогов Twitter написал государственный министр в МИД в Федеративной республике Германия Нильс Аннен.

«Катастрофическое решение президента Трампа выйти из ДРСМД. Мы будем и впредь работать над ядерным разоружением», - подчеркнул при этом политик.

Также Аннен отметил, что России также необходимо продолжать соблюдать взятые на себя в рамках договора обязательства.

МИД ФРГ назвал катастрофическими слова Трампа о ДРСМД

В то же время, военный эксперт оппозиционной Левой партии Александр Ной высказал мнение, что выход США из Договора по ракетам средней и малой дальности повышает угрозу ядерного конфликта и ФРГ ни в коем случае нельзя соглашаться на предложение Вашингтона  разместить на своей территории ракеты малой и средней дальности, если такое предложение поступит.

А эксперт по обороне парламентской фракции «Зеленых», комментируя заявление Трампа о выходе из договоры, заявила, что американскомцу лидеру, похоже, все равно, что он с его односторонними национальными вопросами оставит после себя лишь груду обломков.

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Автор: Александр Люблинский
#мид #фрг #трамп #дрсмд

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