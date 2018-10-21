Боевики убили четырех наблюдателей на выборах в Афганистане

Ни одна действующая в регионе экстремистская группировка не взяла ответственность за убийства.

Четыре человека, наблюдающие за выборным процессом в Афганистане, были похищены и убиты местными боевиками, передает агентство Khaama со ссылкой на правительство.

Инцидент произошел в провинции Балх в деревне Нахр-э-Шахи. В субботу наблюдателей похитили, а в воскресенье утром тела убитых нашли в столице провинции Мазари-Шариф.

За случившееся не взяла ответственности ни одна действующая в регионе радикальная группировка.

Известно, что наблюдатели сообщали о серии нарушений на голосовании. Помимо этого происшествия на выборах произошел теракт. Три взрыва прогремели в провинции Нахгар. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь губернатора Аятолла Хогияни. В результате атаки погибли более 11 человек. Среди жертв женщина и шестеро детей.