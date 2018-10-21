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ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

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 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

16:07   21 Октября 2018
Весь мир

Боевики убили четырех наблюдателей на выборах в Афганистане

Боевики убили четырех наблюдателей на выборах в Афганистане

Ни одна действующая в регионе экстремистская группировка не взяла ответственность за убийства.

Четыре человека, наблюдающие за выборным процессом в Афганистане, были похищены и убиты местными боевиками, передает агентство Khaama со ссылкой на правительство.

Инцидент произошел в провинции Балх в деревне Нахр-э-Шахи. В субботу наблюдателей похитили, а в воскресенье утром тела убитых нашли в столице провинции Мазари-Шариф.

За случившееся не взяла ответственности ни одна действующая в регионе радикальная группировка. 

Известно, что наблюдатели сообщали о серии нарушений на голосовании. Помимо этого происшествия на выборах произошел теракт. Три взрыва прогремели в провинции Нахгар. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь губернатора Аятолла Хогияни. В результате атаки погибли более 11 человек. Среди жертв женщина и шестеро детей.

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Автор: Екатерина Розина
#убийство #выборы #боевики #политика #афганистан #весь мир

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