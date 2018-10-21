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Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП
НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

 МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах
15:39   21 Октября 2018
Весь мир

НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО обвинила Россию в решении США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе организации.

Северо-Атлантический альянс поддержал США, однако от ответа, как решение Вашингтона повлияет на страны НАТО, уклонился, передает ТАСС.

Представители организации проигнорировали вопрос журналистов о том, не подорвет ли США не только безопасность участников альнса, но и мировую.

При этом в сообщении на сайте НАТО говорится, что действия России в рамках ДРСМД «долгие годы вызывали сомнения». 

В пресс-службе сообщили, что союзники НАТО неоднократно обращались с жалобами на то, что Москва не соблюдает взятые на себя обязательства.

Впрочем, Кремль обвинения отрицает. В Госдуме заявления Трампа, обвиняющее Россию в разрыве Договора, назвали шантажом. МИД заметил, что действия Вашингтона подорвут международные отношения и мировую безопасность.

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Автор: Екатерина Розина
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