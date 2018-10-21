НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО обвинила Россию в решении США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе организации.

Северо-Атлантический альянс поддержал США, однако от ответа, как решение Вашингтона повлияет на страны НАТО, уклонился, передает ТАСС.

Представители организации проигнорировали вопрос журналистов о том, не подорвет ли США не только безопасность участников альнса, но и мировую.

При этом в сообщении на сайте НАТО говорится, что действия России в рамках ДРСМД «долгие годы вызывали сомнения».

В пресс-службе сообщили, что союзники НАТО неоднократно обращались с жалобами на то, что Москва не соблюдает взятые на себя обязательства.

Впрочем, Кремль обвинения отрицает. В Госдуме заявления Трампа, обвиняющее Россию в разрыве Договора, назвали шантажом. МИД заметил, что действия Вашингтона подорвут международные отношения и мировую безопасность.