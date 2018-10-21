Фестиваль российских соотечественников прошел в Южной Корее

Фестиваль российских соотечественников, которые проживают в Сеуле, «Миллион алых роз — 2018» прошел на центральной площади города Кванхвамун. Мероприятие стало восьмым в истории дружбы Южной Кореи и России.

Об этом сообщает ТАСС. Представитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Сеуле Павел Соловьев выступил на открытии события. Он указал, что МАР — важное событие для укрепления дружбы и взаимопонимания сторон. Россияне, проживающие в стране, помогают развитию экономики и политики, а также уделяют внимание укреплению «культурных и духовных связей с нашей родиной».

Согласно данным 2017 года, в Южной Корее проживает около семи тысяч россиян.

Помощник российского посла по вопросам культуры Юлия Малолетко сообщила, что фестиваль организован при поддержке посольства РФ, Россотрудничества и Ассоциации русскоязычных в Сеуле. Она отметила, что в этом году в фестивале поучаствовало много людей, в частности россияне и корейцы. На мероприятии работала выставка сувениров, русских народных костюмов и павлопосадских платков. Детям бесплатно рисовали аквагрим, а желающие могли попробовать русскую кухню или сделать поделки в национальном стиле.