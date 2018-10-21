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 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

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 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

15:49   21 Октября 2018
Весь мир

Фестиваль российских соотечественников прошел в Южной Корее

Фестиваль российских соотечественников прошел в Южной Корее

Фестиваль российских соотечественников, которые проживают в Сеуле, «Миллион алых роз — 2018» прошел на центральной площади города Кванхвамун. Мероприятие стало восьмым в истории дружбы Южной Кореи и России.

Об этом сообщает ТАСС. Представитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Сеуле Павел Соловьев выступил на открытии события. Он указал, что МАР — важное событие для укрепления дружбы и взаимопонимания сторон. Россияне, проживающие в стране, помогают развитию экономики и политики, а также уделяют внимание укреплению «культурных и духовных связей с нашей родиной».

Согласно данным 2017 года, в Южной Корее проживает около семи тысяч россиян.

Фестиваль российских соотечественников прошел в Южной Корее

Помощник российского посла по вопросам культуры Юлия Малолетко сообщила, что фестиваль организован при поддержке посольства РФ, Россотрудничества и Ассоциации русскоязычных в Сеуле. Она отметила, что в этом году в фестивале поучаствовало много людей, в частности россияне и корейцы. На мероприятии работала выставка сувениров, русских народных костюмов и павлопосадских платков. Детям бесплатно рисовали аквагрим, а желающие могли попробовать русскую кухню или сделать поделки в национальном стиле.

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Автор: Анна Манц
#сеул #россияне #фестиваль

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