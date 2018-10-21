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Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

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15:40   21 Октября 2018
Россия

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике Татарстан.

«21 октября поступило сообщение о задымлении в реанимационном отделении блока Б МКДЦ по улице Карбышева, 12 в Казани», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из всех блоков медицинского центра спасатели эвакуировали 314 пациентов, при этом девять лежачих больных пожарные вынесли на носилках.

Министерство здравоохранения РТ сообщило в связи с происходящим, что задымление не отразилось на состоянии здоровья пациентов медцентра, в ходе эвакуации никто не пострадал.

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Автор: Александр Люблинский
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