МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

Нападение на здание посольства не скажется на отношениях между Грецией и Канадой, заверили в дипломатическом ведомстве.

В результате атаки зданию нанесен материальный ущерб, отмечается в заявление на сайте. МИД Греции выступил с решительным осуждением атаки, которая произошла воскресным утром на здание посольства Канады.

Дипломаты назвали действия преступников противоправными и подчеркнули, что инцидент не сможет подорвать прекрасные отношения, которые сложились между двумя странами.

«Грецию с Канадой связывают узы давней дружбы между нашими народами», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты заметили, что правоохранительные органы Греции сделают все возможное для установления виновных. По их словам, преступники предстанут перед судом в ближайшее время.

Напомним, группа неустановленных лиц атаковала здание посольства Канады кувалдами. Инцидент произошел в афинском районе Халандри. Злоумышленники разбили окна, а также облили красной и черной краской помещение дипломатической миссии Канады.