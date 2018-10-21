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 МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах
Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

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 МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах
15:13   21 Октября 2018
Весь мир

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

Нападение на здание посольства не скажется на отношениях между Грецией и Канадой, заверили в дипломатическом ведомстве.

В результате атаки зданию нанесен материальный ущерб, отмечается в заявление на сайте. МИД Греции выступил с решительным осуждением атаки, которая произошла воскресным утром на здание посольства Канады.

Дипломаты назвали действия преступников противоправными и подчеркнули, что инцидент не сможет подорвать прекрасные отношения, которые сложились между двумя странами.

«Грецию с Канадой связывают узы давней дружбы между нашими народами», — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломаты заметили, что правоохранительные органы Греции сделают все возможное для установления виновных. По их словам, преступники предстанут перед судом в ближайшее время.

Напомним, группа неустановленных лиц атаковала здание посольства Канады кувалдами. Инцидент произошел в афинском районе Халандри. Злоумышленники разбили окна, а также облили красной и черной краской помещение дипломатической миссии Канады.  

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Автор: Екатерина Розина
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