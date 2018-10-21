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ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

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Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП
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15:15   21 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Начальник пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины используют беспилотники для корректировки атаки.

Он указал, что беспилотные летательные аппараты использовались на донецком и мариупольском направлениях во время обстрелов с применением тяжелого вооружения. Комплексы противовоздушной обороны республики сбили беспилотник, который «корректировал огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Спартак».

Бессонов также напомнил, что использование дронов у линии соприкосновения запрещено Минскими соглашениями.

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Автор: Анна Манц
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