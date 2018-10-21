ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Начальник пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что Вооруженные силы Украины используют беспилотники для корректировки атаки.

Он указал, что беспилотные летательные аппараты использовались на донецком и мариупольском направлениях во время обстрелов с применением тяжелого вооружения. Комплексы противовоздушной обороны республики сбили беспилотник, который «корректировал огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Спартак».

Бессонов также напомнил, что использование дронов у линии соприкосновения запрещено Минскими соглашениями.