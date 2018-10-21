Мы в соц.сетях:
Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП
НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

 МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах
Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП
НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

 МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах
15:05   21 Октября 2018
Весь мир

Паром с пассажирами сел на мель вблизи британского острова Уайт

Паром с пассажирами сел на мель вблизи британского острова Уайт

Британская береговая охрана проводит спасательную операцию по вызволению 56 пассажиров с парома, севшего на мель неподалеку от острова Уайт. Об этом сообщается на сайте британской береговой охраны.

«Паром с 56 людьми на борту остаётся на мели на входе в порт Кауса», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что все люди, находящиеся на борту парома в безопасности, их жизни ничего не угрожает, они хорошо себя чувствуют.

Причина того, что паром сел на мель в настоящее время выясняется, в качестве одного из вариантов называется туман или столкновение с частным судном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#великобритания #паром #береговаяохрана #спасениепасаажиров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...