Паром с пассажирами сел на мель вблизи британского острова Уайт

Британская береговая охрана проводит спасательную операцию по вызволению 56 пассажиров с парома, севшего на мель неподалеку от острова Уайт. Об этом сообщается на сайте британской береговой охраны.

«Паром с 56 людьми на борту остаётся на мели на входе в порт Кауса», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что все люди, находящиеся на борту парома в безопасности, их жизни ничего не угрожает, они хорошо себя чувствуют.

Причина того, что паром сел на мель в настоящее время выясняется, в качестве одного из вариантов называется туман или столкновение с частным судном.