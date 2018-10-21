Мы в соц.сетях:
Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП
НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

 МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах
Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

Более 300 пациентов эвакуировали из медцентра в Казани из-за задымления

 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП
НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

НАТО возложила ответственность за решение США выйти из ДРСМД на Россию

 МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах

МИД Греции осудил атаку на здание посольства Канады в Афинах
14:41   21 Октября 2018
Весь мир

МИД Ирана опроверг обвинения США о вмешательстве в предстоящие выборы

МИД Ирана опроверг обвинения США о вмешательстве в предстоящие выборы

Представитель дипломатического ведомства назвал заявление Вашингтона о вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы США очередными безосновательными обвинениями.

Бахрам Касеми опубликовал на сайте МИД Ирана сообщение, в котором говорится, что основополагающей политикой ИРИ является невмешательство во внутренние дела других стран. Он подчеркнул, что США пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество, обвиняю Иран в давлении на выборный процесс в американский конгресс, который состоится в ноябре 2018 года.

Спикер напомнил, что Белый дом не первый раз приписывает вину другим странам во вмешательстве. При этом, по его словам, ни разу США не предоставили доказательной базы, на основании который выдвигаются столь агрессивные заявления.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#сша #мид #иран #политика #весь мир #вмешательство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...