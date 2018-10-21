МИД Ирана опроверг обвинения США о вмешательстве в предстоящие выборы

Представитель дипломатического ведомства назвал заявление Вашингтона о вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы США очередными безосновательными обвинениями.

Бахрам Касеми опубликовал на сайте МИД Ирана сообщение, в котором говорится, что основополагающей политикой ИРИ является невмешательство во внутренние дела других стран. Он подчеркнул, что США пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество, обвиняю Иран в давлении на выборный процесс в американский конгресс, который состоится в ноябре 2018 года.

Спикер напомнил, что Белый дом не первый раз приписывает вину другим странам во вмешательстве. При этом, по его словам, ни разу США не предоставили доказательной базы, на основании который выдвигаются столь агрессивные заявления.