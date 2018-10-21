Австралийский журналист назвал Калининград «ножом у горла» НАТО

Журналист из Австралии Джейми Сейдел заявил, что Россия, укрепляя Калининградскую область, «что-то затевает» под самым боком Североатлантического альянса.

Ссылаясь на информацию западных СМИ и ряда открытых источников, журналист отметил, что Москва укрепляет Калининград, делая из него «нож у горла» НАТО.

«Москва затевает что-то в Калининграде — своем милитаризированном аванпосте, который нацелился в сердце Европы», - подчеркнул Сейдел.

Ранее американский телеканал СNN заявил, что Россия якобы занимается модернизацией своих военных объектов, расположенных в Калининградской области. Также СМИ сообщали, что в Эстонии на военном аэродроме Эмари размещены новые объекты, предназначенные для дислокации техники и войск НАТО.