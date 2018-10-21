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 МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров
ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

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14:21   21 Октября 2018
Весь мир

Минфин США потребовал больше результатов в расследовании убийства саудовского журналиста

Минфин США потребовал больше результатов в расследовании убийства саудовского журналиста

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что результатов расследования убийства саудовского журналиста Джамала Хашогги недостаточно. Однако он отметил, что полученные итоги — «хороший первый шаг».

Мнучин также указал, что «пока мы не продвинемся в расследовании и не выясним, что произошло», рано говорить об ограничительных мерах в отношении Саудовской Аравии. Министр не посетит конференцию «Future Investment Initiative», но приедет в Эр-Рияд, где встретится с коллегой из королевства. Они обсудят противодействие терроризму и шаги американской стороны по восстановлению санкций против Ирана в ноябре.

Минфин США потребовал больше результатов в расследовании убийства саудовского журналиста

Представитель СМИ пропал 2 октября. Хашогги известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии. В день пропажи он находился в генеральном консульстве королевства для получения документов о разводе. Однако из здания он так и не вернулся.

Власти страны ведут розыск. Министерство иностранных дел Турции вызвали посла Саудовской Аравии для получения информации о местоположении журналиста, однако посол ответил, что он не владеет данными. Американские СМИ говорят о том, что убийство было спланировано заранее, а преступление организовано 15 саудоаравийцами. Турецкая полиция проверяет версию, согласно которой тело журналиста могли растворить в кислоте.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист погиб из-за ссоры в консульстве. По делу задержали 18 саудовцев, а также отстранили от должности заместителя главы службы общей разведки Ахмеда Асири и советника королевской канцелярии Сауда аль-Кахтани. 

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Автор: Анна Манц
#сша #минфин #журналист #мнучин #хашогги

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