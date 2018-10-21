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 Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек

Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек
14:09   21 Октября 2018
Весь мир

Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек

Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек

В результате крушения поезда вблизи города Илань на Тайване погибли как минимум 17 человек и еще около 40 пассажиров могли быть заблокированы внутри перевернувшихся вагонов.

Об этом в воскресенье сообщает государственное Центральное новостное агентство.

Ранее сообщалось, что в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване пострадали около 20 человек.

Из-за чего произошло крушение поезда к настоящему моменту по прежнему неизвестно. На месте катастрофы работают местные экстренные службы.

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Автор: Александр Люблинский
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