Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек
В результате крушения поезда вблизи города Илань на Тайване погибли как минимум 17 человек и еще около 40 пассажиров могли быть заблокированы внутри перевернувшихся вагонов.
Об этом в воскресенье сообщает государственное Центральное новостное агентство.
Ранее сообщалось, что в результате схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване пострадали около 20 человек.
Из-за чего произошло крушение поезда к настоящему моменту по прежнему неизвестно. На месте катастрофы работают местные экстренные службы.