Новиков: Планы США о выходе из ДРСМД негативно скажутся на международных отношениях

Действия Вашингтона окончательно подрывают остатки системы безопасности, сформированной при активном участии СССР и США, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он негативно оценил планы главы США Дональда Трампа, который возложил ответственность за инициативу Белого дома выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Россию. Таким образом, американский лидер обвинил Кремль в нарушении условий Договора.

В Москве это заявление опровергли, назвав шантажом. В Госдуме объяснили, что так Вашингтон пытается добиться от России уступок в сфере международной безопасности.

В свою очередь Новиков на угрозы США ответил предупреждением. Он напомнил, что подобные агрессивные шаги вызовут ответную реакцию. Испортятся не только международные отношения. По словам политика, решение Трампа негативно скажется и на мировой безопасности.

Зампред Международного комитета заверил, что Москва ответит Вашингтону на официальном уровне и предупредил США о значительных последствиях.