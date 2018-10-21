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МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

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ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

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Новиков: Планы США о выходе из ДРСМД негативно скажутся на международных отношениях

Новиков: Планы США о выходе из ДРСМД негативно скажутся на международных отношениях

 Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек

Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек
14:09   21 Октября 2018
Весь мир

Новиков: Планы США о выходе из ДРСМД негативно скажутся на международных отношениях

Новиков: Планы США о выходе из ДРСМД негативно скажутся на международных отношениях

Действия Вашингтона окончательно подрывают остатки системы безопасности, сформированной при активном участии СССР и США, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он негативно оценил планы главы США Дональда Трампа, который возложил ответственность за инициативу Белого дома выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Россию. Таким образом, американский лидер обвинил Кремль в нарушении условий Договора.

В Москве это заявление опровергли, назвав шантажом. В Госдуме объяснили, что так Вашингтон пытается добиться от России уступок в сфере международной безопасности.

В свою очередь Новиков на угрозы США ответил предупреждением. Он напомнил, что подобные агрессивные шаги вызовут ответную реакцию. Испортятся не только международные отношения. По словам политика, решение Трампа негативно скажется и на мировой безопасности.

Зампред Международного комитета заверил, что Москва ответит Вашингтону на официальном уровне и предупредил США о значительных последствиях.  

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Автор: Екатерина Розина
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