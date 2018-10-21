МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

Пресс-служба Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщила о ликвидации пожара на площади 4,5 тысячи квадратных метров на заводе «Электроцинк» во Владикавказе.

Об этом сообщает РИА Новости. Пресс-служба добавила, что тушение продолжается.

В ночь на 21 октября около трех часов ночи в электролитном цеху «Электроцинка» начался пожар. При тушении погиб пожарный, трое сотрудников службы пострадали. Рабочих ночной смены эвакуировали. Площадь пожара возросла до четырех с половиной тысяч квадратных метров, ведутся работы по тушению. Следственный комитет инициировал доследственную проверку завода. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано.

«Электроцинк» — ведущее предприятие цветной металлургии России. Оно самое крупное на территории Северной Осетии. Территория насчитывает 70,2 гектара.