ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь Народной милиции самопровозглашенной ЛНР (Луганской народной республики) Андрей Марочко, который в то же время отметил, что количество обстрелов уменьшается.

«Украинская власть продолжает наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, показывая тем самым всему мировому сообществу свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем», - говорится в сообщении.

Марочко уточнил, что, по данным Луганской Народной милиции, накануне 20 октября в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Крымское, прибыли пять БМП-1 и два танка.

При этом Марочко подчеркнул, что Луганская республика по-прежнему нацелена на мирное решение вооруженного конфликта в Донбассе, но в случае, если обстановка обостриться, Народная милиция республики считает себя вправе решительно освободить территории, которые были захвачены киевскими бандитами.