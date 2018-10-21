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МЧС: Пожар на заводе «Электроцинк» локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров

 Емельяненко ушел с должности главы Союза ММА России

Емельяненко ушел с должности главы Союза ММА России

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

ЛНР: ВСУ подводят к линии соприкосновения танки и БМП

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13:35   21 Октября 2018
Россия

Емельяненко ушел с должности главы Союза ММА России

Емельяненко ушел с должности главы Союза ММА России

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко покинул должность главы Союза ММА России и возглавил наблюдательный совет организации. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза ММА России. Организацию возглавил Радмир Габдуллин, который занимал пост вице-президента. Состав наблюдательного совета сформируют в ближайшее время.

Емельяненко возглавлял Союз с 2012 года. Он заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Также российский спортсмен  четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

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Автор: Анна Манц
#емельяненко #мма

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