Емельяненко ушел с должности главы Союза ММА России

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко покинул должность главы Союза ММА России и возглавил наблюдательный совет организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза ММА России. Организацию возглавил Радмир Габдуллин, который занимал пост вице-президента. Состав наблюдательного совета сформируют в ближайшее время.

Емельяненко возглавлял Союз с 2012 года. Он заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Также российский спортсмен четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.