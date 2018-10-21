Слуцкий: Непродление договора СНВ обрушит режим нераспространения и разоружения в мире

Председатель комитета Госдумы по международным делам считает, что действия США несут угрозу жизни планеты. Он объяснил, что Вашингтон ставит мир на порог атомной катастрофы.

Непродление СНВ-III в 2021 году грозит масштабными последствиями для мировой безопасности, подчеркнул он.

По его словам, отказ от СНВ-III повлечет за собой и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Это вызовет всеобщее нарушение установленного международным сообществом режима нераспространения и разоружения, объяснил Леонид Слуцкий.

Соответствующее заявление политик сделал в ответ на обвинение главы США в отношении РФ о нарушении последней условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Дональд Трамп пригрозил Москве выходом из Договора.

В свою очередь Слуцкий напомнил, что выход США из ДРСМД подорвет возможность пролонгации СНВ-III.

Политик добавил, что начатая Вашингтоном игра может завершиться срывом продления основных соглашений, которые гарантируют безопасность на планете.

«Не хотелось бы», — признался Слуцкий и добавил, что в России осуждают продолжение холодной войны и угрозу атомной катастрофы миру.

В заключение он опроверг обвинение США в адрес России и напомнил, что Москва соблюдает все взятые на себя обязанности, в том числе по ДРСМД.