Неизвестные разгромили вход в здание канадского посольства в Афинах

Ранним утром в воскресенье группа неизвестных совершила нападение на посольство Канады в столице Греции.

Как сообщает местное издание Naftemporiki, группа из примерно десяти человек с закрытыми лицами и кувалдами в руках напала на здание канадского посольства, расположенного в Афинах на улице Антистасеос примерно в шесть часов утра.

Нападавшие разбили кувалдой стекла во входных дверях, закидали здание бутылками, наполненными краской, после чего скрылись. Никто из нападавших не задержан. В настоящее время полиция расследует произошедшее.

Ни одна из местных радикальных организаций к настоящему моменту не взяла ответственность за эту акцию.