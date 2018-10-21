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13:17   21 Октября 2018
Весь мир

Неизвестные разгромили вход в здание канадского посольства в Афинах

Неизвестные разгромили вход в здание канадского посольства в Афинах

Ранним утром в воскресенье группа неизвестных совершила нападение на посольство Канады в столице Греции.

Как сообщает местное издание Naftemporiki, группа из примерно десяти человек с закрытыми лицами и кувалдами в руках напала на здание канадского посольства, расположенного в Афинах на улице Антистасеос примерно в шесть часов утра.

Нападавшие разбили кувалдой стекла во входных дверях, закидали здание бутылками, наполненными краской, после чего скрылись. Никто из нападавших не задержан. В настоящее время полиция расследует произошедшее.

Ни одна из местных радикальных организаций к настоящему моменту не взяла ответственность за эту акцию.

 

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Автор: Александр Люблинский
#нападение #греция #афины #посольствоканады

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