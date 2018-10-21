МВД: Керченский стрелок не проходил подготовку по программе патриотического воспитания

Пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Крым опубликовала в Twitter опровержение информации о том, что керченский стрелок проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД России.

Информация, распространяемая в сети Интернет о том, что подозреваемый в убийстве в Керченском колледже проходил подготовку по программе патриотического воспитания МВД России, не соответствует действительности. https://82.мвд.рф/news/item/14746580/ — Сайт МВД России (@mvd_official) 20 октября 2018 г.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв, после чего молодой человек начал стрелять в людей. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадало 73 человека, 47 людям оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа. Также ведется поиск сообщников преступника.