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Жертвами крушения поезда на Тайване стали не менее 17 человек
12:51   21 Октября 2018
Россия

Общее количество пострадавших в керченской трагедии достигло 73 человек

Общее количество пострадавших в керченской трагедии достигло 73 человек

Центр медицины катастроф Крыма заявил, что общее количество пострадавших от взрыва и стрельбы в колледже Керчи достигло 73 человек. На госпитализации находится 47 пострадавших.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее представитель оперативного штаба сообщил, что 46 пострадавших от взрыва и обстрела в колледже Керчи получают лечение в 11 больницах Республики Крым, Кубани и Москвы.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв, после чего молодой человек начал стрелять в людей. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа. Также ведется поиск сообщников преступника.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #стрельба #пострадавшие #керчь #колледж

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