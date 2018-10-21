Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

Университет Нагасаки сообщил о смерти лауреата Нобелевской премии по химии 2008 года Осаму Симомура. Ему было 90 лет. Ученый умер в городе Нагасаки.

Симомура специализировался на органической химии и морской биологии. Японско-американский ученый родился в 1928 году в городе Фукутияма, Япония. В 1960 году переехал в США. В 2008 году Симомура стал лауреатом Нобелевской премии по химии за открытие и развитие использования зеленого флюоресцентного белка. Работа была проведена совместно с Роджером Тсиеном и Мартином Чалфи.