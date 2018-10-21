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12:57   21 Октября 2018
Весь мир

Глава Минобороны Великобритании: Лондон поддержит выход США из ДРСМД

Глава Минобороны Великобритании: Лондон поддержит выход США из ДРСМД

Британия поддержала планы главы США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет газета Financial Times.

Об это заявил министр обороны Гэвин Уильямсон. Он назвал Вашингтон близким и проверенным союзником Лондона. По его словам, Великобритания выражает солидарность Белому дому. Действия США министр оценил следующим образом: 

«Вашингтон четко дает понять Москве, что Россия должна соблюдать обязательства договора, который она подписала.»

Впрочем, в статье говорится, что Уильямсон выступает за сохранение условий Договора. Он заметил, что для этого необходимо согласие с двух сторон и присоединился к президенту США в обвинении России в несоблюдении ДРСМД.

Напомним, накануне Трамп пригрозил Москве выходом из Договора. Свое выступление американский лидер обосновал тем, что Москва якобы нарушает взятые на себя обязанности по ДРСМД.

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Автор: Екатерина Розина
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