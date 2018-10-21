Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило об экологической обстановке района, где горит завод «Электроцинк».

На сайте ведомства указано, что по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано. Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии заявило, что «экологическая лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны».

В ночь на 21 октября около трех часов ночи в электролитном цеху «Электроцинка» начался пожар. При тушении погиб пожарный, трое сотрудников службы пострадали. Рабочих ночной смены эвакуировали. Площадь пожара возросла до четырех с половиной тысяч квадратных метров, ведутся работы по тушению. Следственный комитет инициировал доследственную проверку завода.

«Электроцинк» — ведущее предприятие цветной металлургии России. Оно самое крупное на территории Северной Осетии. Территория насчитывает 70,2 гектара.