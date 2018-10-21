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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

 Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

 Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

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Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

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12:25   21 Октября 2018
Россия

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило об экологической обстановке района, где горит завод «Электроцинк». 

На сайте ведомства указано, что по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировано. Министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии заявило, что «экологическая лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны».

В ночь на 21 октября около трех часов ночи в электролитном цеху «Электроцинка» начался пожар. При тушении погиб пожарный, трое сотрудников службы пострадали. Рабочих ночной смены эвакуировали. Площадь пожара возросла до четырех с половиной тысяч квадратных метров, ведутся работы по тушению. Следственный комитет  инициировал доследственную проверку завода.

«Электроцинк» — ведущее предприятие цветной металлургии России. Оно самое крупное на территории Северной Осетии. Территория насчитывает 70,2 гектара.

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Автор: Анна Манц
#мчс #пожар #электроцинк

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