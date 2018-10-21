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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

 Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

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12:29   21 Октября 2018
Россия

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Ролик опубликовал телеканал «Вести Крым».

На кадрах запечатлен момент атаки на здание Керченского политехнического колледжа. Согласно данным следствия, ответственность за нападение лежит на студент четвертого курса Владислав Росляков.

На видео можно посмотреть, что происходила в учреждении за минуты до трагедии.

Росляков зашел в здание. С собой молодой человек пронес объемную сумку. Позже выяснилось, что туда он заранее сложил оружие и боеприпасы. Взрыв. Стрельба и расправа над учащимися и преподавателями. Погибли 16 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Свыше 50 человек пострадали, получив ранения разной степени тяжести.

СК возбудил уголовное дело по статье убийства более двух лиц.

Трагедия произошла в среду, 17 октября. 

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Автор: Екатерина Розина
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