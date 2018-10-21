Пушков: Трамп, выводя США из ДРСМД, сделает Америку уязвимой

Российский сенатор Алексей Пушков предостерег президента США Дональда Трампа от выхода из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что этот шаг лишь сделает Америку более уязвимой.

Ранее Трамп обвинил Россию в нарушении Договора РСМД, заявив, что «в связи с этим» Соединенные Штаты выйдут из договора. При этом издание Financial Times, приводя данные высокопоставленного источника, рассказало, что Белый дом работает над возможностью пересмотра и перезаключения договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией и Китаем.

Комментируя эти новости, российский сенатор Алексей Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что Дональд Трамп, выводя США из договоров по ограничению ядерных вооружений не выполнит своего предвыборного обещания – не сделает Америку снова великой, а наоборот повысит ее уязвимость, поэтому лучше ему передумать делать этот шаг.

«Выведя США из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Трамп сделает Америку не снова великой («great again»), а снова повышенно уязвимой («more vulnerable again»). В этой сфере США не смогут получить решающего превосходства. Это опаснейшая иллюзия», - говориться в опубликованном сообщении.

Договор РСМД был подписан между США и ССР 8 декабря 1987 года в Вашингтоне, во время визита туда Михаила Горбачева.