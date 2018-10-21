Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил о прибытии отряда боевых кораблей ТОФ в китайский порт Циндао.

В состав отряда входят крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Воскресенский отметил, что после швартовки прошло совещание по вопросам материально-технического обеспечения ОБК во время стоянки в порту, которая должна продлиться до 25 октября. Командиры кораблей встретятся с командующим Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и руководством Циндао.