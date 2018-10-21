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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

 Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

 Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах
Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

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12:09   21 Октября 2018
Весь мир

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил о прибытии отряда боевых кораблей ТОФ в китайский порт Циндао.

В состав отряда входят крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Воскресенский отметил, что после швартовки прошло совещание по вопросам материально-технического обеспечения ОБК во время стоянки в порту, которая должна продлиться до 25 октября. Командиры кораблей встретятся с командующим Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и руководством Циндао.

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Автор: Анна Манц
#тоф #обк #циндао

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