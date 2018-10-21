Швыткин назвал выход США из ДРСМД призывом к гонке вооружений

Планы США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются прямым нарушением международной безопасности, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он объяснил, что соответствующая инициатива Вашингтона лишь доказывает стремление США навязать России гонку вооружений.

Швыткин напомнил, что Белый дом неоднократно заявлял, что не желает гонки вооружений. Впрочем, политик считает, США прикладывают максимальные усилия, чтобы втянуть Москву в гонку.

Россия в свою очередь действует в рамках международного права, не нарушает взятые на себя обязанности, в том числе соблюдает институт договора ДРСМД, объяснил зампред Оборонного комитета Госдумы.

«Москва принимает все необходимые усилия для обеспечения обороноспособности России в рамках международного права», — констатировал Швыткин.

Накануне глава США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении условий ДРСМД. Американский президент заявил, что намеревается выйти из Договора. Ответственность за соответствующее решение он переложил на Россию.

Москва опровергла обвинения Трампа. В Госдуме назвали действия Вашингтона шантажом. МИД осудил Трампа. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россию дождется прибытия помощника президента США по нацобороне Джона Болтона для разъяснения ситуации. Он подчеркнул, что Кремле не намерен поддаваться эмоциональному порыву. Ответ России будет конструктивным.