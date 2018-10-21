Российское посольство на Кипре подтвердило гибель двух туристов из РФ

Арендованная двумя туристами из России машина сорвалась с обрыва на Кипре на дороге между городами Лачи и Акамасом, оба россиянина в результате ДТП погибли.

Трагедия произошла накануне – 20 октября. Эту информацию в воскресенье подтвердило посольство РФ на Кипре, разместив соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook.

«Их тела сейчас находятся в морге Пафоса, документы в полиции. Сотрудники консульского отдела Посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании», - говорится в сообщении.

Накануне местные СМИ, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что двое россиян – мужчина и женщина – погибли при падении автомобиля со скалы на западе Кипра, в районе полуострова Акамас. Погибшему мужчине, как сообщалось 58 лет, его супруге – 48 лет, они находились на Кипре с 10 октября и 24 октября планировали вернуться на родину.