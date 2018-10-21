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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

 Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

 Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах
Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

 Пушков: Трамп, выводя США из ДРСМД, сделает Америку уязвимой

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11:53   21 Октября 2018
Весь мир

Российское посольство на Кипре подтвердило гибель двух туристов из РФ

Российское посольство на Кипре подтвердило гибель двух туристов из РФ

Арендованная двумя туристами из России машина сорвалась с обрыва на Кипре на дороге между городами Лачи и Акамасом, оба россиянина в результате ДТП погибли.

Трагедия произошла накануне – 20 октября. Эту информацию в воскресенье подтвердило посольство РФ на Кипре, разместив соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook.

«Их тела сейчас находятся в морге Пафоса, документы в полиции. Сотрудники консульского отдела Посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании», - говорится в сообщении.

Накануне местные СМИ, ссылаясь на данные полиции, сообщили, что двое россиян – мужчина и женщина – погибли при падении автомобиля  со скалы на западе Кипра, в районе полуострова Акамас. Погибшему мужчине, как сообщалось 58 лет, его супруге – 48 лет, они находились на Кипре с 10 октября и 24 октября планировали вернуться на родину.

 

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Автор: Александр Люблинский
#дтп #посольство #туристы #россияне #кипр

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