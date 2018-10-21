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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

 Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

 Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

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Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

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11:31   21 Октября 2018
Весь мир

При взрыве в Афганистане погибли 11 человек

При взрыве в Афганистане погибли 11 человек

На второй день парламентских выборов в Афганистане в восточной провинции Нангархар прогремел взрыв, жертвами которого стали 11 человек.

Об этом в воскресенье в эфире местного телеканала 1TV заявил представитель губернатора провинции Аятоллу Хогияни.

В частности, представитель губернатора рассказал, что заминированный автомобиль был подорван в воскресенье в районе Ачин. В числе погибших при взрыве одна женщина, четверо мужчин и шестеро детей.

Несмотря на совершенный террористический акт,  выборы в Нижнюю палату парламента Афганистана продолжаются.

При взрыве в Афганистане погибли 11 человек

Накануне – в субботу 20 октября, в первый день парламентских выборов в Афганистане – в Кабуле произошло три теракта, а по всей стране, как сообщил министр внутренних дел страны, было зафиксировано 192 взрыва и атак на избирательные участки. По данным агентства Пажвак, в течение субботы жертвами террористических актов в стране стали не менее 44 человек, и 238 человека получили ранения.

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Автор: Александр Люблинский
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