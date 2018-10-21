При взрыве в Афганистане погибли 11 человек

На второй день парламентских выборов в Афганистане в восточной провинции Нангархар прогремел взрыв, жертвами которого стали 11 человек.

Об этом в воскресенье в эфире местного телеканала 1TV заявил представитель губернатора провинции Аятоллу Хогияни.

В частности, представитель губернатора рассказал, что заминированный автомобиль был подорван в воскресенье в районе Ачин. В числе погибших при взрыве одна женщина, четверо мужчин и шестеро детей.

Несмотря на совершенный террористический акт, выборы в Нижнюю палату парламента Афганистана продолжаются.

Накануне – в субботу 20 октября, в первый день парламентских выборов в Афганистане – в Кабуле произошло три теракта, а по всей стране, как сообщил министр внутренних дел страны, было зафиксировано 192 взрыва и атак на избирательные участки. По данным агентства Пажвак, в течение субботы жертвами террористических актов в стране стали не менее 44 человек, и 238 человека получили ранения.