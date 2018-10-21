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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

 Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

 Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах
Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

 Пушков: Трамп, выводя США из ДРСМД, сделает Америку уязвимой

Пушков: Трамп, выводя США из ДРСМД, сделает Америку уязвимой
11:35   21 Октября 2018
Россия

МИД: Болтон и Лавров встретятся 22 октября в Москве

МИД: Болтон и Лавров встретятся 22 октября в Москве

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что встреча главы МИД Сергея Лаврова и советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона намечена на 22 октября.

Об этом сообщает РИА Новости. Болтон прибывает в Москву 21 октября. Он также встретится с главой России Владимиром Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Рябков заявлял, что российская сторона поднимет темы Договора о ракетах средней и меньшей дальности и американской политики в Сирии.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опубликовал в Facebook сообщение, в котором прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе Америки из Договора о ракетах средней и малой дальности. Он указал, что отсутствие официальных действий «по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом».

20 октября Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. Он отметил, что возможно заключение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином при условии, что страны перестанут работать над вооружением такого рода.

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Автор: Анна Манц
#москва #мид #лавров #болтон #дрсмд

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