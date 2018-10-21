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Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

Видео момента нападения на керченский колледж появилось в сети

 Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Концентрация опасных веществ в воздухе Владикавказа, где горит завод, не выходит за пределы нормы

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

 Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах
Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

Лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура умер

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11:19   21 Октября 2018
Россия

Микроавтобус опрокинулся в кювет в Крыму

Микроавтобус опрокинулся в кювет в Крыму

В районе села Грушевка, Республика Крым, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство выполняло маршрут Керчь-Симферополь, в нем находилось десять человек. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РИА Новости. Начальник отдела информации и общественных связей министерства внутренних дел по республике Ольга Кондрашова указала, что по предварительной информации пострадало четыре человека, жертв нет. На данный момент цифры уточняются. Она также отметила, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства.

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Автор: Анна Манц
#дтп #автобус #крым #кювет

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