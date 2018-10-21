Микроавтобус опрокинулся в кювет в Крыму

В районе села Грушевка, Республика Крым, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство выполняло маршрут Керчь-Симферополь, в нем находилось десять человек. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РИА Новости. Начальник отдела информации и общественных связей министерства внутренних дел по республике Ольга Кондрашова указала, что по предварительной информации пострадало четыре человека, жертв нет. На данный момент цифры уточняются. Она также отметила, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства.