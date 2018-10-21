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Минобороны: В Сирии за сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня

Минобороны: В Сирии за сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня

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10:56   21 Октября 2018
Весь мир

Минобороны: В Сирии за сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня

Минобороны: В Сирии за сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов о нарушениях режима прекращения боевых действий зафиксировала три случая стрельбы в Латакии и два  — в Алеппо. Турецкая сторона нарушений не увидела.

Об этом сообщило Министерство обороны России. Также за сутки в Сирии прошли две акции гуманитарной помощи: в населенных пунктах Эль-Хусейния и Кабра суммарно выдали почти четыре тонны продовольственных наборов.

Ведомство указало, что новых соглашений о прекращении боевых действий не подписывали. Количество городов и вооруженных формирований, которые следуют договору, не изменилось.

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Автор: Анна Манц
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