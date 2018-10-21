Минобороны: В Сирии за сутки зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов о нарушениях режима прекращения боевых действий зафиксировала три случая стрельбы в Латакии и два — в Алеппо. Турецкая сторона нарушений не увидела.

Об этом сообщило Министерство обороны России. Также за сутки в Сирии прошли две акции гуманитарной помощи: в населенных пунктах Эль-Хусейния и Кабра суммарно выдали почти четыре тонны продовольственных наборов.

Ведомство указало, что новых соглашений о прекращении боевых действий не подписывали. Количество городов и вооруженных формирований, которые следуют договору, не изменилось.