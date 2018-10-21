Рябков: Ответ РФ на эмоциональное заявление Трампа по РСМД будет обдуманным и конкретным

Замглавы МИД объяснил, что поддаваться эмоциональному порыву в таких вопросах нельзя.

Сергей Рябков считает, что для ответа на планы президента США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) сначала необходимо изучить реальные намерения Вашингтона, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что недопустимо действовать в режиме онлайн и принимать решение «с наскока в эмоциональном порыве», когда речь идет о вопросе международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений.

Для этого требуется время, чтобы оценить ситуацию и выяснить, что на самом деле планируют в Белом доме, объяснил заместитель министра иностранных дел.

При этом Рябков осудил действия США, которые требуют от России уступок в сфере международной безопасности методомо шантажа.

Дипломат напомнил, что ДРСМД предусматривает стратегическую стабильность. Если Вашингтон, действительно, планирует отказаться от условий Договора, это может пошатнуть мировую безопасность, заметил он.

В Москве ожидают прибытия помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Он должен объяснить заявление Дональда Трампа. Встреча с Болтоном состоится в воскресенье, 21 октября. Переговоры продолжатся в течение трех дней. Рябков выразил надежду, что в ходе обсуждения представитель США конкретизирует, что намеревается предпринять американский лидер.

В субботу, 20 октября, Трамп пригрозил РФ выходом из Договора. Такое решение он объяснил тем, что Москва якобы нарушает условия ДРСМД.

Кремль опроверг данное заявление американского президента. В Госдуме действия США назвали шантажом и подрывом международной безопасности.