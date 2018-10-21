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Косачев назвал заявление о выходе США из ДРСМД продолжающимся шантажом

Косачев назвал заявление о выходе США из ДРСМД продолжающимся шантажом

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10:37   21 Октября 2018
Политика

Косачев назвал заявление о выходе США из ДРСМД продолжающимся шантажом

Косачев назвал заявление о выходе США из ДРСМД продолжающимся шантажом

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опубликовал в Facebook сообщение, в котором прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе Америки из Договора о ракетах средней и малой дальности.

Он напомнил, что в договоре предусмотрен выход только по «исключительным обстоятельствам, с их обоснованием и в шестимесячный срок». Отсутствие официальных действий «по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом».

Косачев выразил мнение, что разрыв российско-американского договора может привести к войне. Сама по себе ситуация стала критичной и требует обсуждения, в частности в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Косачев назвал заявление о выходе США из ДРСМД продолжающимся шантажом

Политик отметил, что Россия и США «обвиняют друг друга в несоблюдении Договора». Однако российские обвинения обоснованы, а американские носят абстрактный характер. Причем претензии никогда «не находили подтверждения на уровне экспертов, работающих в рамках предусмотренной Договором Специальной контрольной комиссии», подчеркнул сенатор.

В сообщении указано, что разрыв ДРСМД не позволит продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок у которого истекает в 2021 году. Это может привести к ликвидации договоренной о ядерном оружии. 

«Человечеству угрожает полный хаос в сфере ядерного оружия», — подчеркнул Косачев.

20 октября Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. Он отметил, что возможно заключение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином при условии, что страны перестанут работать над вооружением такого рода.

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Автор: Анна Манц
#косачев #трамп #дрсмд

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