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 Минобороны Израиля в ответ на затишье в секторе Газа открыло КПП на границе

Минобороны Израиля в ответ на затишье в секторе Газа открыло КПП на границе
10:38   21 Октября 2018
Весь мир

Минобороны Израиля в ответ на затишье в секторе Газа открыло КПП на границе

Минобороны Израиля в ответ на затишье в секторе Газа открыло КПП на границе

Глава израильского оборонного ведомства приказал открыть оба контрольно-пропускных пункта на границы с сектором Газа, передает пресс-служба Минобороны.

Авигдор Либерман принял соответствующее решение после ряда консультаций с коллегами из служб безопасности. В воскресенье, 21 октября, министр поручил открыть КПП «Керем-Шалом» и КПП «Эрез», говорится на сайте ведомства.

Открытие двух КПП на границе с сектором Газа связано с затишьем. В ответ на сокращение насильственных инцидентов со стороны соседей. Руководство территории оперативно предупреждает незаконные акции, предпринятые движением ХАМАС, сообщил Либерман.

Оба КПП в Израиле закрыли после ракетного обстрела, который произошел 17 октября со стороны палестинского анклава.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #израиль #кпп #весь мир #сектор газа

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