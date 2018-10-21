Минобороны Израиля в ответ на затишье в секторе Газа открыло КПП на границе

Глава израильского оборонного ведомства приказал открыть оба контрольно-пропускных пункта на границы с сектором Газа, передает пресс-служба Минобороны.

Авигдор Либерман принял соответствующее решение после ряда консультаций с коллегами из служб безопасности. В воскресенье, 21 октября, министр поручил открыть КПП «Керем-Шалом» и КПП «Эрез», говорится на сайте ведомства.

Открытие двух КПП на границе с сектором Газа связано с затишьем. В ответ на сокращение насильственных инцидентов со стороны соседей. Руководство территории оперативно предупреждает незаконные акции, предпринятые движением ХАМАС, сообщил Либерман.

Оба КПП в Израиле закрыли после ракетного обстрела, который произошел 17 октября со стороны палестинского анклава.