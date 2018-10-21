Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

Представительство провозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 23 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе за сутки со стороны силовиков Украины.

Согласно данным представительства, правоохранительные органы Украины выпустили около 50 мин, проводили обстрел из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Общее количество боеприпасов составило 248 единиц. Жертв среди мирного населения не зафиксировано.

29 августа в Донбассе начал действовать договор о «школьном» перемирии. Его согласовала контактная группа по урегулированию конфликта в регионе.