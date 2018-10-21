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 СК начал доследственную проверку «Электроцинка» по факту пожара

СК начал доследственную проверку «Электроцинка» по факту пожара
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9:53   21 Октября 2018
Россия

СК начал доследственную проверку «Электроцинка» по факту пожара

СК начал доследственную проверку «Электроцинка» по факту пожара

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России сообщила, что следователи Владикавказа инициировали доследственную проверку завода «Электроцинк» из-за пожара.

В ночь на 21 октября около трех часов ночи в электролитном цеху «Электроцинка» начался пожар. При тушении погиб пожарный, трое сотрудников службы пострадали. Рабочих ночной смены эвакуировали. Площадь пожара возросла до четырех с половиной тысяч квадратных метров, ведутся работы по тушению. 

«Электроцинк» — ведущее предприятие цветной металлургии России. Оно самое крупное на территории Северной Осетии. Территория насчитывает 70,2 гектара.

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Автор: Анна Манц
#пожар #электроцинк

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