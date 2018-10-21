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 СК начал доследственную проверку «Электроцинка» по факту пожара

СК начал доследственную проверку «Электроцинка» по факту пожара
Украинские силовики за сутки 23 раза нарушили «школьное» перемирие — ДНР

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 Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

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9:34   21 Октября 2018
Россия

После керченской трагедии на госпитализации остаются 46 человек

После керченской трагедии на госпитализации остаются 46 человек

Представитель оперативного штаба сообщил, что 46 пострадавших от взрыва и обстрела в колледже Керчи получают лечение в 11 больницах Республики Крым, Кубани и Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости. В крайне тяжелом состоянии находятся пять человек, средняя степень тяжести у 23 людей. Легкие повреждения у четырех пострадавших. Представитель указал, что из резервного фонда в бюджет Крыма поступило почти 40 миллионов рублей на помощь семьям погибшим.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв, после чего молодой человек начал стрелять в людей. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа. Также ведется поиск сообщников преступника.

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Автор: Олег Королев
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