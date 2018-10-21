Российские военные обеспечили пациентов в САР одеялами, полотенцами и инвалидными колясками

Волонтер фонта имени Ахмата Кадырова Халися Абгерова сообщила, что российские военные привезли в больницу «Хамиш» 25 инвалидных колясок, 50 полотенец и столько же теплых одеял.

Она указала, что такая помощь — «самое малое, что мы можем для них сделать», так как они «воевали за свой народ, они остались без рук, без ног для своей родины».

Директор больницы Хамит Махмуд сообщил, что в учреждение каждый день поступает до 50 больных, причем не только военных. В медицинской организации производят протезы и оказывают помощь в реабилитации. Он подчеркнул, что сотрудники помогают помогают «абсолютно всем» на безвозмездной основе.