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Российские военные обеспечили пациентов в САР одеялами, полотенцами и инвалидными колясками

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9:16   21 Октября 2018
Весь мир

Российские военные обеспечили пациентов в САР одеялами, полотенцами и инвалидными колясками

Российские военные обеспечили пациентов в САР одеялами, полотенцами и инвалидными колясками

Волонтер фонта имени Ахмата Кадырова Халися Абгерова сообщила, что российские военные привезли в  больницу «Хамиш» 25 инвалидных колясок, 50 полотенец и столько же теплых одеял. 

Она указала, что такая помощь — «самое малое, что мы можем для них сделать», так как они «воевали за свой народ, они остались без рук, без ног для своей родины».

Директор больницы  Хамит Махмуд сообщил, что в учреждение каждый день поступает до 50 больных, причем не только военных. В медицинской организации производят протезы и оказывают помощь в реабилитации. Он подчеркнул, что сотрудники помогают помогают «абсолютно всем» на безвозмездной основе.

«Мы очень благодарны за ту помощь, которую оказывают нам российские военные», — отметил Махмуд.

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Автор: Анна Манц
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