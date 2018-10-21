Самолет-разведчик ВВС США вновь замечен у западных границ России

Стратегический самолет американских ВВС RC-135U летал у побережья Мурманской области в целях разведки, следует из информации авиационного микроблога в Twitter PlaneRadar.

По данным ресурса, воздушное судно с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16 поднялось с британской авиабазы Милденхолл, после чего порядка трех часов курсировало в небе над международными водами Баренцева моря возле морских границ России.

Напомним, это тот самый самолет-разведчик, который летал вдоль западных границ РФ 19 октября.

В последнее время явно активизировались полеты иностранных разведывательных самолетов и беспилотников возле российских границ. Министерство обороны РФ много раз призывало Пентагон прекратить эти действия, но американцы ответили отказом.