Вертолет разлил около 600 килограммов жидкого бетона в горах Японии

Почти 600 килограммов жидкого бетона вылилось из транспортного вертолета на незаселенный горный район в японской префектуре Коти на острове Сикоку, в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает телеканал NHK, вертолет компании Nishi Nippon AirLine доставлял контейнер с жидким бетоном для возведения опоры линии электропередач компанией Shikoku Electric Power Company.

Позднее обнаружилось, что крышка контейнера с бетоном раскрылась, пока вертолет пролетал на высоте 1,4 километра, и порядка 600 килограммов бетона вылилось на лесистую горную территорию в районе населенного пункта Отойо, ведется следствие.