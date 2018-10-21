Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Польше

Выборы в органы местного самоуправления начались 21 октября в Польше, в 07.00 по местному времени (08.00 по Москве) заработало более 25 тысяч избирательных участков, голосование закончится в 21.00 (23.00 по Москве).

После завершения голосования будут опубликованы данные экзитполов. Государственная избирательная комиссия огласит промежуточные результаты выборов в понедельник.

Правом голоса в Польше обладают более 30 млн человек, которым необходимо выбрать порядка 47 тысяч депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также 2,5 тысяч глав районных администраций, бургомистров и мэров.

Второй этап выборов в тех местах, где никто не сможет набрать более 50 % голосов, состоится 4 ноября.