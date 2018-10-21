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Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров

Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров

 Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

 «Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

«Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море
Российские военные обеспечили пациентов в САР одеялами, полотенцами и инвалидными колясками

Российские военные обеспечили пациентов в САР одеялами, полотенцами и инвалидными колясками

 Самолет-разведчик ВВС США вновь замечен у западных границ России

Самолет-разведчик ВВС США вновь замечен у западных границ России
8:16   21 Октября 2018
Весь мир

Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Польше

Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Польше

Выборы в органы местного самоуправления начались 21 октября в Польше, в 07.00 по местному времени (08.00 по Москве) заработало более 25 тысяч избирательных участков, голосование закончится в 21.00 (23.00 по Москве).

После завершения голосования будут опубликованы данные экзитполов. Государственная избирательная комиссия огласит промежуточные результаты выборов в понедельник.

Правом голоса в Польше обладают более 30 млн человек, которым необходимо выбрать порядка 47 тысяч депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также 2,5 тысяч глав районных администраций, бургомистров и мэров.

Второй этап выборов в тех местах, где никто не сможет набрать более 50 % голосов, состоится 4 ноября.

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Автор: Мария Милкевич
#польша #выборы

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