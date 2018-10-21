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 Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров

Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров
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8:06   21 Октября 2018
Россия

Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров

Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров

Пожар начался 21 октября в 03:16 на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе, его площадь достигла 1000 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате ЧП погиб один пожарный и двое пострадали.

Среди сотрудников завода пострадавших нет. Командир отделения Пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков погиб в ходе разведки заводских помещений, еще двое пожарных, Роман Щепановский и Важа Чебакаури, получили различные травмы, один из них находится в больнице.

Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров

Всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Согласно предыдущим сообщениям, площадь возгорания составляла 650 кв. метров.

Завод «Электроцинк» — один из крупнейших российских производителей цветных металлов, в том числе цинка, свинца, а также серной кислоты.

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Автор: Мария Милкевич
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