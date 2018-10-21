Пожарный погиб при тушении пожара на заводе «Электроцинк» площадью 1000 кв. метров

Пожар начался 21 октября в 03:16 на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе, его площадь достигла 1000 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате ЧП погиб один пожарный и двое пострадали.

Среди сотрудников завода пострадавших нет. Командир отделения Пожарно-спасательной части №1 Александр Ермаков погиб в ходе разведки заводских помещений, еще двое пожарных, Роман Щепановский и Важа Чебакаури, получили различные травмы, один из них находится в больнице.

Всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Согласно предыдущим сообщениям, площадь возгорания составляла 650 кв. метров.

Завод «Электроцинк» — один из крупнейших российских производителей цветных металлов, в том числе цинка, свинца, а также серной кислоты.