Малайзия: США и КНР должны прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря

Глава Минобороны Малайзии Мохамад Сабу призвал Китай и США отказаться от милитаризации вод Южно-Китайского моря. Об этом пребывающий в Сингапуре с рабочими визитом министр сообщил 21 октября в интервью агентству Bernama.

Согласно официальной позиции Малайзии, это зона, свободная от оружия и эскалации, и крупные государства должны уважать нейтральность и безопасность этой территории.

Сабу подчеркнул, что крупные державы зачастую соблюдают международные правовые нормы лишь на словах, примером является инцидент 30 сентября вокруг спорного архипелага Спратли (Наньша). Американский военный эсминец Decatur (DDG-73) в рамках операции «по обеспечению свободы навигации» в Южно-Китайском море приблизился на дистанцию в 12 морских миль к созданным Китаем искусственным островам в акватории архипелага Спратли (Наньша). После этого, по словам представителя Тихоокеанского флота ВМС США Чарльза Брауна, китайский эсминец Luyang приблизился к американскому эсминцу, совершив «небезопасный и непрофессиональный маневр».

Малайзийский министр обороны также заявил агентству Kyodo, что Южно-Китайское море не должно становиться полем, где США и Китай соревнуются в военной мощи. Малайзия не хочет видеть в регионе ни боевые корабли, ни стратегические бомбардировщики В-52, ни что-либо еще.

При этом он подчеркнул, что в этом вопросе все десять стран АСЕАН придерживаются единого намерения быть друзьями как КНР, так и США.

Ранее два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52 совершили демонстрационный полет над Южно-Китайским морем, где Китай претендует на большую часть акватории и, по мнению Белого дома, увеличивает свое военное присутствие — возводит там искусственные острова и строит на них военные объекты.

КНР пытается контролировать территорию вблизи от Малаккского пролива, поскольку через него ведется порядка 60 % китайской торговли и до 80 % импорта углеводородов.