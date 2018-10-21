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 Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги

Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги
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 Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС

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 Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги

Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги
7:23   21 Октября 2018
Весь мир

Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги

Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги

Новая Зеландия отказалась от участия в форуме «Будущая инвестиционная инициатива» (Future Investment Initiative) в Эр-Рияде 23–25 октября из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщается в заявлении главы МИД Новой Зеландии Уинстона Питерса, размещенном 21 октября на сайте правительства.

Министр отметил важность сделанного признания, но в то же время и сильную обеспокоенность тем, что убийство совершено должностными лицами. На данный момент слишком много вопросов не имеют ответов, поэтому страна с нетерпением ждет итогов расследования, проводимого Турцией, и настаивает, чтобы Саудовская Аравия открыто участвовала в нем.

Future Investment Initiative — ежегодный форум, проводящийся по инициативе саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

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Автор: Мария Милкевич
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