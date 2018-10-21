Мы в соц.сетях:
Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

 Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС

Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

 «Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

«Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море
Малайзия: США и КНР должны прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря

Малайзия: США и КНР должны прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря

 Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги

Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги
Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

Руководство Керчи работает над дорожной картой по оказанию помощи подросткам

 Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС

Источник в ракетно-космической отрасли назвал три варианта развития программы МКС
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

Украина лишилась 40 процентов боеприпасов из-за взрывов и пожаров на складах

 «Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море

«Мощнейший» корабль Украины возвращается в Азовское море
Малайзия: США и КНР должны прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря

Малайзия: США и КНР должны прекратить милитаризацию Южно-Китайского моря

 Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги

Новая Зеландия не будет участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде из-за убийства Хашогги
7:13   21 Октября 2018
Весь мир

Сенатор Рэнд Пол выступил против идеи Трампа о выходе США из ДРСМД

Сенатор Рэнд Пол выступил против идеи Трампа о выходе США из ДРСМД

Cенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол у себя в Twitter назвал деструктивной инициативу президента Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пол заявил, что помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона нельзя допускать в область американской внешней политики, поскольку его действия уничтожат долгие годы работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой бывшим главой США Рональдом Рейганом. Политик убежден, что Штаты не должны этого делать, а напротив, нужно стараться решить проблемы, связанные с ДРСМД, и идти вперед.

Напомним, Пол — известный противник политики давления, которую осуществляет Белый дом, и сторонник дипломатического подхода. В августе он в составе делегации американского Сената побывал в РФ, после чего задумал направить на рассмотрение Конгресса законопроект о взаимном снятии санкций против российских и американских чиновников законодательной ветви.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #трамп #болтон #дрсмд #рэнд пол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...