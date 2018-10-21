Сенатор Рэнд Пол выступил против идеи Трампа о выходе США из ДРСМД

Cенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол у себя в Twitter назвал деструктивной инициативу президента Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пол заявил, что помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона нельзя допускать в область американской внешней политики, поскольку его действия уничтожат долгие годы работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой бывшим главой США Рональдом Рейганом. Политик убежден, что Штаты не должны этого делать, а напротив, нужно стараться решить проблемы, связанные с ДРСМД, и идти вперед.

Напомним, Пол — известный противник политики давления, которую осуществляет Белый дом, и сторонник дипломатического подхода. В августе он в составе делегации американского Сената побывал в РФ, после чего задумал направить на рассмотрение Конгресса законопроект о взаимном снятии санкций против российских и американских чиновников законодательной ветви.